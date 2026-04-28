Gli Oklahoma City Thunder spazzano via i Phoenix Suns e sono i primi a qualificarsi per le semifinali I campioni in carica NBA e la migliore squadra della stagione regolare sono anche gli unici ad aver vinto tutte e quattro le partite.

HQ I campioni NBA in carica, gli Oklahoma City Thunder, sono anche i primi a qualificarsi per le semifinali di Conference in questa stagione. È appropriato che la migliore squadra della stagione regolare (con un record di 64-18, due vittorie in più della seconda migliore, i San Antonio Spurs) sia anche l'unica ad aver sweazzizzato nei play-off, vincendo quattro partite nella serie contro i Phoenix Suns. L'ultimo, lunedì sera ora locale, 131-122, con il favorito per l'MVP Shai Gilgeous-Alexander che ha totalizzato 31 punti e fornito 8 assist. Allo stesso tempo, i Denver Nuggets hanno battuto i Minnesota Timberwolves 125-113, portando la partita a eliminazione diretta 3-2, anche se i Timberwolves avranno la possibilità di assicurarsi la qualificazione per la semifinale giovedì prossimo. La Gara 5 dei play-off si giocherà da stasera (già mercoledì in ora europea) fino a mercoledì sera (già giovedì in ora europea). I Boston Celtics inizieranno alle 01:00 CEST, con la possibilità di qualificarsi contro i Philadelphia 76ers (avanti 3-1), così come i San Antonio Spurs, che conducono 3-1 e giocano in casa alle 15:30 CEST contro i Portland Trail Blazers. Anche stasera, il pareggio 2-2 tra New York Knicks e Atlanta Hawks.

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