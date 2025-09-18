Gamereactor

Gli operai sfondano finalmente il tunnel sotto le Alpi che collega Italia e Austria

"È un giorno storico. Per l'Italia, per l'Austria e per l'Europa intera".

Dopo anni di lavoro, gli ingegneri hanno sfondato l'ultima barriera di roccia di un grande tunnel che collega l'Italia e l'Austria, una pietra miliare nella spinta dell'Europa a spostare le merci dalla strada alla ferrovia. Il tracciato, destinato a diventare una linea ferroviaria ad alta velocità, ridurrà significativamente i tempi di percorrenza attraverso il passo alpino e consentirà un trasporto più pulito ed efficiente. I funzionari descrivono la svolta come storica per entrambe le nazioni e per le infrastrutture europee, e si prevede che il tunnel rimodellerà i modelli commerciali alleviando il traffico in uno dei corridoi montani più trafficati del continente. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

