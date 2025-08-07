Gli oppositori del regime centralizzato dell'Indonesia usano la bandiera dei pirati di One Piece come simbolo

HQ

Le ultime notizie sull'Indonesia . Sicuramente quando Eiichiro Oda, il creatore del manga di One Piece, non avrebbe potuto immaginare che la sua divertente bandiera 'jolly roger' (come sono conosciute le bandiere dei pirati con teschio e ossa incrociate) non sarebbe stata solo un simbolo di resistenza e libertà nelle sue pagine, ma che avrebbe ispirato una generazione di "ribelli" in Indonesia tre decenni dopo a resistere a un governo centrale.

La scintilla si è accesa quando sono iniziate le proteste dei cittadini per le modifiche legislative dell'attuale presidente, l'ex generale Prabowo, che avrebbero operato tagli al bilancio sociale e dato ai militari un maggiore potere nel governo, oltre a centralizzare la governance di un paese composto da migliaia di isole popolate.

Quando il presidente ha invitato in un discorso la nazione a issare con orgoglio la bandiera nazionale rossa e bianca ("rossa per il sangue versato per l'indipendenza, bianca per la purezza dell'anima"), un movimento spontaneo in diverse parti del paese ha deciso invece di appendere la bandiera del pirata immaginario Monkey D. Rufy, il protagonista del manganime One Piece. Nella finzione, Rufy sventola la sua bandiera pirata non per saccheggiare i deboli, ma anche per sfidare un governo mondiale che limita la libertà.

A causa della popolarità di One Piece tra gli indonesiani di tutte le età, le bandiere hanno offerto un modo per "aumentare la consapevolezza delle questioni politiche in un modo diverso e unico", ha detto Dominique Nicky Fahrizal, ricercatore presso il Center for Strategic and International Studies. Altri cittadini indonesiani dicono che issare la bandiera è un "simbolo che amiamo questo paese, ma non siamo completamente d'accordo con le sue politiche".

La democrazia indonesiana è ancora una forma di governo giovane e fragile che porta ancora con sé alcuni meccanismi del potere del passato. Nel 1998 la struttura governativa ha subito importanti riforme e solo nel 2004 i cittadini hanno potuto votare per il loro presidente e vicepresidente per la prima volta dal 1945 (anno dell'indipendenza dai Paesi Bassi).

"Sebbene questo paese sia ufficialmente indipendente, molti di noi non hanno realmente sperimentato questa libertà nella nostra vita quotidiana.

"Hanno dimostrato che il sogno di Monkey D Rufy, il desiderio semplice e incrollabile di essere libero, è l'unica cosa che temono davvero".

Grazie, BBC.