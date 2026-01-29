Gli Orki danno una bella spugnata ai Space Marine nel nuovo trailer di gameplay Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Non importa chi stiano combattendo, gli orki si stanno divertendo un mondo.
Forse non hanno l'armamento avanzato dei Necron, né la superforza potenziata geneticamente degli Adeptus Astartes o dei Space Marine, e non hanno il legame con gli spiriti macchina che ha il Mechanicum, ma se gli Orki hanno una cosa, è lo spirito combattivo. Credono di poter vincere qualsiasi conflitto, e quindi possono.
Nel nuovo trailer di gameplay di Warhammer 40,000: Dawn of War IV, vediamo questo potere in azione mentre la fazione Ork viene mostrata in piena forza. Dai ragazzi standard che si precipitano in battaglia e fanno a pezzi i nemici con qualsiasi rottami riescano a trovare, fino al gigantesco Gorkanaut, che è essenzialmente una fortezza con gambe, il roster degli Orki è pieno di truppe scatenanti che sicuramente faranno impattare le linee nemiche.
Hanno anche gli edifici più economici del gioco, progettati per conquistare le aree rapidamente, e probabilmente perderle altrettanto in fretta prima di tornare con un WAAAGH folle e riprendersi ciò che hanno perso. Con due warboss tra cui scegliere, tanti combattimenti cinematografici interessanti e altro da provare, sarà difficile non buttarsi nei panni degli Orki quando Dawn of War IV uscirà quest'anno. Guarda il trailer qui sotto: