Gli Orki danno una bella spugnata ai Space Marine nel nuovo trailer di gameplay Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Forse non hanno l'armamento avanzato dei Necron, né la superforza potenziata geneticamente degli Adeptus Astartes o dei Space Marine, e non hanno il legame con gli spiriti macchina che ha il Mechanicum, ma se gli Orki hanno una cosa, è lo spirito combattivo. Credono di poter vincere qualsiasi conflitto, e quindi possono.

Nel nuovo trailer di gameplay di Warhammer 40,000: Dawn of War IV, vediamo questo potere in azione mentre la fazione Ork viene mostrata in piena forza. Dai ragazzi standard che si precipitano in battaglia e fanno a pezzi i nemici con qualsiasi rottami riescano a trovare, fino al gigantesco Gorkanaut, che è essenzialmente una fortezza con gambe, il roster degli Orki è pieno di truppe scatenanti che sicuramente faranno impattare le linee nemiche.

Hanno anche gli edifici più economici del gioco, progettati per conquistare le aree rapidamente, e probabilmente perderle altrettanto in fretta prima di tornare con un WAAAGH folle e riprendersi ciò che hanno perso. Con due warboss tra cui scegliere, tanti combattimenti cinematografici interessanti e altro da provare, sarà difficile non buttarsi nei panni degli Orki quando Dawn of War IV uscirà quest'anno. Guarda il trailer qui sotto: