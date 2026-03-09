Gli Orki sembrano quasi confermati come i grandi cattivi di Warhammer 11ª Edizione, poiché viene rivelato un nuovo Warboss

HQ

Schiaritevi la gola e preparatevi a dipingere la vostra auto con una striscia rossa per farla andare più veloce fino al vostro negozio Warhammer locale, dato che sembra che nella 11ª Edizione stiamo diventando verdi. Un grande WAAAGH sta arrivando verso di noi, o almeno il suo capo, dato che Warhammer ha rivelato un nuovo Warboss per gli Orki che stanno arrivando.

Questo segue una fuga di notizie che circola su internet che mostrava un boss dall'aspetto piuttosto ufficiale, con la miniatura del nuovo leader all'interno. Questo leader personalizzabile offre una varietà di opzioni per testa, armi e armature, completa di un paio di amici che porta in battaglia con uno squig d'attacco e munizioni.

Da solo, questo mini è incredibilmente fantastico. Ma, con le voci sulla rivelazione dell'undicesima edizione che circolano, non possiamo fare a meno di chiederci se farà parte di qualcosa di più grande. Dopotutto, serve un leader per un esercito, e non sarebbero forse dei modelli Ork nuovi e scintillanti per seguire questo nuovo Warboss? Aspettiamo altre notizie oggi, quindi tenete gli occhi aperti.

Warhammer Community

