Gli orologi in Splinter Cell: Deathwatch sono modelli ufficiali Hamilton

Se hai visto alcuni episodi di Splinter Cell: Deathwatch dopo la sua premiere su Netflix ieri, potresti aver notato che i personaggi principali di Sam Fisher e Zinnia McKenna hanno un serio bling sui polsi. Il motivo per cui gli orologi sono così intricati e dettagliati è perché sono modellati su controparti del mondo reale da Hamilton.

L'orologiaio ha rivelato di aver collaborato con Ubisoft e Netflix per presentare gli orologi nello show, con quattro modelli in particolare utilizzati. McKenna indossa il Ventura Quartz e ha il compito di trovare anche un Khaki Aviation X-Wind Sandstorm, il tutto mentre Fisher sfoggia il Khaki Field Expedition e il Khaki Navy Frogman.

Anche in questo caso, trattandosi di modelli reali di orologi, tecnicamente è possibile acquistare lo stesso orologio di Sam Fisher, ma va detto che nessuna delle opzioni è economica, con ciascuna che va da £ 700 + a ben oltre £ 1.100.

