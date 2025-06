Gli orsetti del cuore stanno ricevendo un nuovo lungometraggio dalla Warner Bros.

HQ

Dopo che Barbie ha dimostrato che si può fare un miliardo di dollari con un film basato su una bambola, sembra che la Warner Bros. e altri importanti studios stiano cercando di vedere quali IP hanno in giro con cui potrebbero fare un film di successo.

Insieme a Monopoli e Barney il dinosauro, gli Orsetti del Cuore stanno uscendo dalla pensione per tornare al cinema ancora una volta. Secondo The Hollywood Reporter, un nuovo film sugli orsetti del cuore è in lavorazione del regista Josh Greenbaum.

Apparsi per la prima volta sui biglietti di auguri negli anni '80, i Care Bears hanno ottenuto il loro programma televisivo e film nel 1985. Sono orsetti coccolosi noti per indossare i loro cuori sulle maniche in senso letterale. Le immagini sui loro corpi riflettono le loro personalità.

Greenbaum dirigerà anche The Dink, un film di pickleball con Ben Stiller, e dirigerà anche un sequel di Spaceballs.

