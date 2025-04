Gli Oscar faranno sì che gli elettori guardino tutti i film nominati affinché i loro voti contino

HQ

Le votazioni per gli Academy Awards sono state spesso piuttosto segrete e misteriose. A quanto pare, in passato non c'era nemmeno bisogno di guardare tutti i film che entravano nella lista dei candidati per votare un vincitore. Questo sta per cambiare, tuttavia, insieme ad alcune altre regole in futuro.

Secondo AP News, l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha rivelato che i membri devono ora guardare tutti i film nominati in ogni categoria per poter votare nel round finale. Questo arriva dopo che un rapporto controverso ha rivelato che alcuni votanti dell'Oscar non avevano visto Dune: Parte Due, trovando il film troppo faticoso, nonostante fosse in lizza per il miglior film.

Altrove, nelle sue modifiche alle regole, l'Academy ha anche permesso ai registi con status di rifugiato o asilo di essere rappresentati da un paese diverso dal loro, il che mette meno potere nelle mani dei governi sulla presentazione di un film. Inoltre, per quanto riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale, l'Academy ora afferma che la tecnologia generativa non aiuterà né danneggerà le possibilità di un film di essere nominato.

"L'Academy e ogni ramo giudicheranno il risultato, tenendo conto del grado in cui un essere umano è stato al centro della paternità creativa nella scelta del film da premiare", ha affermato.

Cosa ne pensi di questi cambiamenti agli Oscar?