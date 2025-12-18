Gli Oscar non saranno più trasmessi in televisione, passando a YouTube nel 2029

HQ

La fine di un'era si avvicina. Ora è chiaro che, a partire dal 2029, gli Oscar non saranno più trasmessi in televisione e saranno invece esclusivi su YouTube. Questo è stato annunciato oggi dall'Academy in una dichiarazione congiunta, e il nuovo accordo si estende fino al 2033. Questo significa che tutto ciò che — compreso il red carpet e gli eventi ufficiali collegati in qualsiasi modo agli Oscar — sarà invece trasmesso in diretta su YouTube.

La direzione dell'Academy afferma che la transizione verso YouTube sarà un modo per raggiungere un pubblico globale più ampio in un momento in cui la visione tradizionale della TV è in declino. Ci sono anche piani per iniziare a offrire opzioni multilingue e sottotitoli per migliorare l'accessibilità.

"Siamo entusiasti di entrare in una partnership globale multifaccettata con YouTube per essere la futura casa degli Oscar e della nostra programmazione annuale dell'Accademia. L'Accademia è un'organizzazione internazionale, e questa partnership ci permetterà di ampliare l'accesso al lavoro dell'Accademia al più ampio pubblico mondiale possibile — il che sarà vantaggioso per i nostri membri dell'Accademia e per la comunità cinematografica"

