Le ultime notizie sulla Francia . Agli ospedali francesi è stato consigliato di prepararsi per le principali operazioni militari entro l'inizio del prossimo anno, evidenziando l'attenzione del paese sulla prontezza in mezzo alle incertezze globali.

Il Ministero della Salute ha dichiarato: "Tra i rischi identificati, quindi, c'è l'ipotesi di un impegno maggiore in cui la questione sanitaria consisterebbe nel prendersi cura di un afflusso potenzialmente elevato di vittime dall'estero".

I funzionari affermano che le strutture mediche dovrebbero essere in grado di curare sia i soldati nazionali che quelli stranieri e gestire cure estese per migliaia di soldati per diversi mesi. I piani includono la creazione di aree di sosta vicino ai principali snodi di trasporto per garantire una risposta rapida alle crisi.

Le autorità sottolineano che queste misure fanno parte di una più ampia pianificazione strategica, basata sulle lezioni apprese dalle emergenze sanitarie passate. Ai cittadini sono stati inoltre forniti orientamenti sulle forniture essenziali per la sopravvivenza e sulle misure di sicurezza per le diverse crisi.