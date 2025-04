Gli scalper di Switch 2 stanno ora inondando eBay

HQ

Ieri vi abbiamo detto che il numero di Switch 2 unità in Giappone non sarà sufficiente per l'enorme domanda, e oggi Kotaku ci dà un altro segno di quanto sia popolare la console anche prima del lancio.

Sottolineano il fatto che eBay è ora pieno di persone che hanno preordinato un Switch 2 e ora stanno vendendo la loro unità in anticipo per un forte ricarico. L'unità, che normalmente costa $ 449,99 (o $ 499,99 con Mario Kart World ) viene venduta dai bagarini di eBay per circa $ 700, ma ci sono anche quelli che sperano di ottenere $ 1.000 per un Switch 2.

Lo scalping è stato un grosso problema al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma Nintendo si è preparata offrendo ai clienti fedeli la possibilità di acquistare l'unità direttamente da loro e avendo molte più console pronte al momento del rilascio. Anche se non riesci a mettere le mani su una console subito il giorno del lancio, ci sono buone probabilità che non dovrai aspettare molto prima che i negozi vengano riforniti.

L'acquisto da scalper è un modo efficace per assicurarsi che continuino a operare in futuro, e sicuramente sarebbe meglio ottenere un mucchio di giochi e accessori extra (e magari un abbonamento Switch Online ) piuttosto che pagare diverse centinaia di dollari in più solo per risparmiare qualche giorno al massimo vicino al lancio - e allo stesso tempo rischiare di essere truffati?