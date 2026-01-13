Gli sceneggiatori di KPop Demon Hunter hanno creato una sceneggiatura per un film di Lord Farquaad

HQ

Anche se potrebbe aver trovato la sua apparente fine nel ventre del drago durante Shrek, la storia di Lord Farquaad potrebbe non essere completa. Almeno, secondo Danya Jimenez e Hannah McMechan, sceneggiatrici di KPop Demon Hunters, hanno scritto una sceneggiatura sul piccolo cattivo.

Questo arriva da The Hollywood Reporter, da un articolo che racconta principalmente il lavoro della coppia con Tim Burton nel prossimo remake di Attack of the Fifty Foot Woman. Verso la fine del pezzo, vediamo che DreamWorks ha effettivamente preso la sceneggiatura su Lord Farquaad, ma lo stato del progetto è attualmente sconosciuto.

Altri progetti scritti da Jimenez e McMechan includono un biopic su Cheech & Chong, oltre a un lungometraggio originale, una serie originale, la serie TV Apple Brothers con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, e altro ancora. Si può dire con certezza che sono piuttosto impegnati, e quindi potrebbe essere che la storia non raccontata di Lord Farquaad rimanga per sempre in un caveau DreamWorks.