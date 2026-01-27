Gli scienziati hanno spostato l'Orologio dell'Apocalisse più vicino che mai a mezzanotte: mancano solo 85 secondi

HQ

Il Bulletin of the Atomic Scientists ha impostato il suo Orologio dell'Apocalisse a 85 secondi prima di mezzanotte, il periodo più vicino mai vissuto, citando minacce globali in aumento provenienti da potenze nucleari, conflitti, intelligenza artificiale e cambiamento climatico. Questo segna uno spostamento di quattro secondi verso l'annientamento rispetto all'anno scorso.

L'organizzazione con sede a Chicago ha avvertito che il comportamento aggressivo e nazionalista di Stati Uniti, Russia e Cina sta erodendo il controllo degli armamenti nucleari e la cooperazione internazionale. Conflitti: La guerra in corso della Russia in Ucraina, le azioni militari degli Stati Uniti in Iran e America Latina, l'aumento delle tensioni nella penisola coreana e le minacce a Taiwan sono stati tutti citati come fattori che aumentano il rischio.

Gli esperti hanno inoltre evidenziato i pericoli legati all'IA, tra cui la sua potenziale integrazione nei sistemi militari, la creazione di minacce biologiche e l'uso nella diffusione della disinformazione a livello globale. Inoltre, hanno menzionato anche il cambiamento climatico e l'erosione dei quadri diplomatici.

L'orologio, creato per la prima volta nel 1947 durante la Guerra Fredda, è pensato per segnalare quanto l'umanità sia vicina a un disastro globale autoinflitto. È la terza volta in quattro anni che il Bulletin sposta l'orologio verso mezzanotte... Ma se vuoi imparare sugli anni passati, allora dovresti dare un'occhiata a tutto ciò che devi sapere sull'Orologio dell'Apocalisse.