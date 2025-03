Gli scienziati che cercano di riportare in vita il mammut lanoso creano un topo lanoso

HQ

Da anni ormai, gli scienziati stanno sperimentando la genetica nella speranza di riportare in vita specie estinte come il mammut lanoso. La società texana Colossal Biosciences ha attirato l'attenzione dei giornali dicendo che sta per riportare in auge il mammut e il dodo.

Colossal Biosciences si concentra sull'identificazione dei tratti chiave degli animali estinti, sperando di poterli ingegnerizzare geneticamente in animali viventi. Questo non solo potrebbe apparentemente riportare in vita animali estinti, ma potrebbe aiutare a conservare le specie in via di estinzione che abbiamo sulla Terra in questo momento.

La scorsa settimana, le ricerche dell'azienda hanno rivelato di essere riuscite a creare un topo con peli lunghi, spessi e lanosi. Il piano è ora quello di fare lo stesso con gli elefanti asiatici, ma ci sono critici che non credono che questo stia portando indietro qualcosa.

"In realtà non stai resuscitando nulla, non stai riportando indietro l'antico passato", ha detto Christopher Preston, esperto di fauna selvatica e ambiente presso l'Università del Montana (via Sky News). "Potresti essere in grado di modificare il modello di pelo di un elefante asiatico o adattarlo al freddo, ma non sta riportando in vita un mammut lanoso. Sta cambiando un elefante asiatico".

I risultati devono ancora essere esaminati da scienziati indipendenti, quindi dovremo vedere cosa verrà fuori dalla creazione di un topo lanoso.