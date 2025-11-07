Gli scienziati creano il primo atlante dettagliato di come il cervello umano si sviluppa dall'embrione all'età adulta

HQ

I ricercatori hanno completato la prima bozza di atlanti che mappano il modo in cui le cellule cerebrali si formano e maturano dalle prime fasi della vita fino all'età adulta, una pietra miliare che potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio condizioni come l'autismo, l'ADHD, la schizofrenia e il cancro al cervello.

Il lavoro, che fa parte del BRAIN Initiative Cell Atlas Network (BICAN) del National Institutes of Health degli Stati Uniti e pubblicato su Nature, traccia lo sviluppo del cervello negli esseri umani e nei topi, rivelando come i geni si accendono e si spengono quando le cellule si specializzano e si organizzano in reti complesse.

Un progetto dettagliato del cervello in via di sviluppo

Gli studi, pubblicati su Nature e riviste correlate, hanno identificato tipi di cellule cerebrali precedentemente sconosciuti e geni chiave che guidano il loro sviluppo. I risultati evidenziano anche ciò che rende unico il cervello umano, compreso il suo periodo di maturazione insolitamente lungo.

Confrontando il cervello umano e quello animale, gli scienziati mirano a scoprire cosa guida l'intelligenza umana e come i processi di sviluppo vanno storti nelle malattie. I ricercatori sperano che l'atlante consentirà alla fine di consentire terapie precise basate su geni e cellule per disturbi neurologici e psichiatrici.