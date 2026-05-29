Gli scienziati credono di aver finalmente risolto il mistero delle piccole braccia del T-rex

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Un dettaglio che a lungo ha lasciato perplessi gli scienziati riguardo al Tyrannosaurus rex, il re non coronato dei dinosauri, sono le sue piccole braccia e la funzione che effettivamente svolgevano. Gli scienziati ora credono di avere la risposta.

Un nuovo studio, in cui i ricercatori hanno analizzato oltre 80 diverse specie di dinosauri carnivori, ha rivelato un chiaro schema. Ci sono forti prove che, man mano che i teschi di questi animali crescevano, anche gli arti anteriori si rimpicciolivano. Questa correlazione è stata osservata in diversi gruppi di dinosauri carnivori, indicando una chiara tendenza evolutiva che si è verificata indipendentemente dalla specie.

I ricercatori suggeriscono anche che questi dinosauri più grandi—e in particolare quelli carnivori—si affidassero sempre di più alle loro potenti mascelle e alle loro teste massicce quando cacciavano e uccidevano le prede. Quindi, quando questa è diventata la loro arma principale, la necessità di armi grandi e forti è diminuita, il che potrebbe aver portato anche a un loro restrizione nel corso dell'evoluzione.