Gli scienziati hanno mandato il muschio nel vuoto dello spazio... Oggi rivelano che è sopravvissuto per 283 giorni

I ricercatori in Giappone hanno riferito che spore di muschio esposte allo spazio aperto per nove mesi sono riuscite a sopravvivere e crescere una volta tornate sulla Terra, alimentando un nuovo ottimismo per l'agricoltura spaziale futura.

Le spore sono state inviate alla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022 e sono state montate all'esterno della stazione per 283 giorni, affrontando temperature estreme, radiazioni e il vuoto dello spazio. Sono stati riportati sulla Terra all'inizio del 2023 e testati in laboratorio. Gli scienziati hanno affermato che la maggior parte delle spore è rimasta vitale ed è in grado di germogliare, dimostrando una resilienza ben oltre le aspettative.

Il nuovo studio suggerisce che piante semplici potrebbero resistere a lunghi periodi nello spazio e potenzialmente sostenere ecosistemi sulla Luna o su Marte. I ricercatori ritengono che gli strati esterni protettivi delle spore le abbiano aiutate a proteggerle da radiazioni e altri danni. Utilizzando i dati raccolti, il team ha stimato che le spore potrebbero sopravvivere nello spazio fino a 15 anni.

La ricerca è stata pubblicata su iScience.