Gli scienziati hanno quasi decifrato il DNA di Leonardo Da Vinci

Chi era Leonardo Da Vinci? Che tipo di persona era, com'era la sua salute fisica, molte delle sue opere erano autentiche? Queste sono tutte domande a cui gli scienziati stanno ora cercando di rispondere conducendo una massiccia indagine genetica per individuare il DNA del famoso inventore.

Secondo Science Daily, l'indagine si sta avvicinando alla sua conclusione. Gli scienziati hanno setacciato il DNA di 21 generazioni, a partire dai discendenti viventi di Da Vinci, e ora sembra che si stiano avvicinando al DNA dell'artista-scienziato-inventore.

Questo sforzo è stato intrapreso da un'organizzazione chiamata Leonardo da Vinci DNA Project, che è stata responsabile anche della conferma dell'esistenza della tomba della famiglia Da Vinci nella Chiesa di Santa Croce in Vinci. La speranza è che questa posizione fornisca il DNA per i familiari più stretti di Da Vinci.

Il tracciamento genetico ha utilizzato un metodo che ha seguito le informazioni sul cromosoma Y attraverso le generazioni, e il processo di tracciamento del DNA Da Vinci attraverso diversi secoli è stato documentato nel nuovo libro Genia Da Vinci, che è stato pubblicato da esperti del Leonardo Da Vinci Heritage Association. Sarà ospitato anche da un documentario di prossima uscita e persino da un film internazionale.

