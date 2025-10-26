Gli scienziati identificano nuovi indizi nel DNA che potrebbero aver condannato l'esercito di Napoleone

HQ

Più di 200 anni dopo la fallita invasione della Russia da parte di Napoleone, i ricercatori hanno scoperto nuove prove che fanno luce su ciò che ha veramente decimato il suo esercito, tutto grazie al DNA dei denti dei soldati francesi.

Il DNA estratto dai denti di 13 soldati francesi morti durante la ritirata da Mosca suggerisce che la febbre paratifoide e la febbre ricorrente (non il tifo o la febbre da trincea, come a lungo si è creduto) fossero tra le principali cause di morte.

Napoleone Bonopart a Borodino. Illustrazione di A.P. Apsit per Guerra e Pace (Lev Tolstoj) // Shutterstock

Lo studio, pubblicato su Current Biology da un team dell'Institut Pasteur di Parigi (via 404 Media), fornisce la prima prova biologica diretta che queste malattie precedentemente insospettate hanno avuto un ruolo in una delle campagne militari più disastrose della storia.

Sebbene la dimensione del campione sia piccola, i risultati aggiungono un nuovo livello alla storia della sconfitta di Napoleone, suggerendo che la malattia, l'esaurimento e le condizioni di congelamento hanno segnato insieme il destino di oltre 300.000 soldati. Cosa ne pensi di questi risultati?