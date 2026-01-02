Gli scienziati misurano la massa di un pianeta "invisibile" e errante senza stella: ecco come hanno fatto

HQ

Non tutti i pianeti hanno il lusso di orbitare attorno a una stella. Alcuni vagano per la galassia in solitudine, senza legami e invisibili, fino ad ora... Gli astronomi hanno misurato la massa e la distanza di uno di questi pianeti erranti, offrendo uno sguardo raro sulla vita di un errante cosmico.

Il nuovo pianeta ha circa un quinto della massa di Giove e si trova a quasi 10.000 anni luce dalla Terra, verso il cuore della Via Lattea. La sua dimensione suggerisce un'origine in un sistema planetario, probabilmente espulso nello spazio interstellare dopo un caotico spostamento gravitazionale con un pianeta fratello o una stella di passaggio.

Diagramma che illustra come hanno fatto // Shutterstock

Individuare mondi così solitari non è affatto facile. Senza una stella che li illumini, i pianeti erranti sono praticamente invisibili. Gli astronomi li individuano indirettamente, tramite microlente gravitazionale: quando un pianeta passa davanti a una stella lontana, la sua gravità si piega e amplifica la luce stellare e crea un breve illuminamento. Determinare la massa dell'oggetto che lente richiede di conoscerne la distanza, un problema notoriamente complicato quando il pianeta non ha una stella ospite che fornisca contesto.

Questa volta, la fortuna era dalla loro parte. I telescopi terrestri in Cile, Sudafrica e Australia hanno registrato l'evento per la prima volta il 3 maggio 2024, mentre il Gaia Space Telescope lo ha osservato sei volte in 16 ore. Il punto di osservazione di Gaia, a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, offriva una prospettiva leggermente diversa, permettendo agli scienziati di triangolare la distanza del pianeta proprio come i nostri due occhi valutano la profondità. Con la distanza a disposizione, finalmente potevano calcolarne la massa: circa il 22 percento di quella di Giove.

La scoperta dimostra il potere delle osservazioni coordinate e i ricercatori affermano che apre la porta a uno studio più dettagliato di pianeti erranti. Il prossimo Nancy Grace Roman Space Telescope, con la sua capacità di scansionare il cielo mille volte più velocemente di Hubble, potrebbe scoprire innumerevoli altri di questi vagabondi cosmici. E naturalmente, se vuoi saperne più dettagli, la ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science.