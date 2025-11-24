Gli scienziati recuperano i primi tesori dal galeone spagnolo San José, il "santo graal dei relitti"
Il primo assaggio del tesoro, potenzialmente per miliardi di euro.
I ricercatori colombiani hanno recuperato un cannone, tre monete e una tazza di porcellana nelle profondità dei Caraibi dove il galeone spagnolo San José affondò nel 1708 dopo un attacco britannico.
Il galeone, che viaggiava in Europa con tesori per finanziare la guerra di successione spagnola, si ritiene contenga monete d'oro e d'argento, smeraldi e altri oggetti di valore potenzialmente per miliardi di euro. Il relitto si trova a circa 600 metri sotto la superficie.
Spagna, Colombia e Stati Uniti
Il recupero fa parte di una spedizione scientifica autorizzata dal governo focalizzata sulla ricerca piuttosto che sul sequestro di tesori. Gli oggetti recuperati saranno conservati in un laboratorio dedicato.
L'affondamento della San José, storicamente attribuito a un'imboscata britannica, rimane oggetto di studio e continuano le controversie legali sulla proprietà tra investitori di Spagna, Colombia e Stati Uniti. Per maggiori dettagli, guarda il video qui sotto.