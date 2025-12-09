Gli scienziati rilevano la più grande struttura rotante conosciuta di galassie e materia oscura
Il più grande filamento rotante conosciuto, mappato con il telescopio MeerKAT del Sudafrica.
Gli scienziati hanno identificato quella che sembra essere la più grande struttura rotante mai osservata nell'universo, un vasto filamento di galassie, gas e materia oscura che si estende per circa 50 milioni di anni luce.
La struttura a filo, situata a circa 140 milioni di anni luce dalla Terra, contiene quasi 300 galassie ed è stata studiata principalmente tramite la rete radio MeerKAT del Sudafrica. I ricercatori affermano che il filamento ruota nel suo insieme mentre anche le singole galassie ruotano, creando un movimento stratificato che aiuta a tracciare la forma della rete cosmica.
I dati attuali rendono queste strutture difficili da rilevare
Le misurazioni indicano movimenti opposti su ciascun lato del filamento, suggerendo una velocità di rotazione di circa 396.000 km/h, offrendo nuove intuizioni su come si comportano le strutture cosmiche su larga scala e su come la materia si ammassi nell'universo.
I filamenti formano la spina dorsale della rete cosmica, collegando densi ammassi di galassie e vaste regioni vuote circostanti. Gli scienziati si aspettano che esistano più strutture rotanti, ma affermano che i dati attuali le rendono difficili da rilevare. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.