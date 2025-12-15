Gli scienziati scoprono che questo antico scheletro potrebbe appartenere a un antenato umano precedentemente sconosciuto

HQ

Gli scienziati affermano che Little Foot , uno dei fossili umani più completi mai trovati, potrebbe rappresentare una specie completamente nuova di ominidi, secondo uno studio di ricercatori australiani.

Scoperto nelle grotte di Sterkfontein in Sudafrica e svelato nel 2017, lo scheletro di 3,7 milioni di anni fa è da tempo oggetto di dibattito. Alcuni esperti lo classificarono come Australopithecus africanus, mentre altri sostenevano che fosse Australopithecus prometheus.

Il nuovo studio, pubblicato sull'American Journal of Biological Anthropology, ha rilevato che Little Foot non corrisponde a nessuna delle due specie. I ricercatori hanno identificato differenze chiave nella base del cranio, un'area che raramente cambia durante l'evoluzione, suggerendo che potrebbe appartenere a un antenato umano non campionato e precedentemente sconosciuto.

Se confermato, la scoperta potrebbe aggiungere un ramo completamente nuovo all'albero genealogico umano. Gli autori si sono fermati prima di nominare formalmente una nuova specie, affermando che ciò dovrebbe essere fatto dal team che ha scavato il fossile nell'arco di due decenni.