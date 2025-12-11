Gli scienziati scoprono il momento in cui gli esseri umani hanno creato il fuoco per la prima volta

HQ

Gli scienziati del Regno Unito hanno scoperto la più antica prova conosciuta di incendi deliberati da parte dell'uomo: un focolare neandertaliano risalente a circa 415.000 anni fa. La scoperta, fatta in una ex miniera di mattoni vicino a Barnham nel Suffolk, riporta la tempistica del fuoco controllato molto prima di quanto si credesse.

Prove più antiche conosciute di intenzione di fuoco da parte dell'uomo

I ricercatori hanno trovato argilla riscaldata, utensili di selce frantumati e due pezzi di pirite di ferro (un minerale che emette scintille quando viene colpito contro la selce), indicando che i primi esseri umani creavano intenzionalmente e usavano ripetutamente il fuoco nel sito. Il focolare si trovava accanto a quello che un tempo era un punto di ritrovo e sembra essere stato un luogo di accampamento regolare.

Il team afferma che le prove mostrano che i Neanderthal trasportavano la pirite specificamente per creare fuoco, mettendo in discussione le vecchie ipotesi sulle loro capacità. Fino ad ora, la prima prova dell'acconciamento del fuoco risalgono a circa 50.000 anni fa nel nord della Francia. Questa nuova scoperta mostra che i primi Neanderthal erano molto più avanzati di quanto spesso si pensi.

Le prove più antiche risalgono a circa 50.000 anni fa

Il fuoco controllato sarebbe stato centrale per la sopravvivenza in climi più freddi come la Gran Bretagna, permettendo la cucina, il calore, le riunioni notturne e potenzialmente favorendo lo sviluppo di legami sociali e linguistici. Cucinare aiutava anche i primi esseri umani a digerire cibi più duri, liberando energia per la crescita cerebrale.

Il sito precede i primi fossili di Homo sapiens, suggerendo che i Neanderthal fossero i fabbricanti del fuoco. Sebbene a Barnham non siano stati trovati resti umani, le scoperte vicine di frammenti di ossa neanderthaliane rafforzano la tesi. I test indicano che il focolare ha bruciato ripetutamente a temperature superiori ai 700°C, confermando un uso deliberato piuttosto che un incendio naturale. Per maggiori informazioni, la ricerca è stata pubblicata mercoledì sulla rivista Nature.