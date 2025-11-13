Gli scienziati scoprono il "settimo senso" che permette agli esseri umani di toccare le cose a distanza

HQ

I ricercatori della Queen Mary University di Londra hanno scoperto che gli esseri umani potrebbero possedere un'abilità precedentemente sconosciuta chiamata "tocco remoto", la capacità di percepire gli oggetti senza toccarli fisicamente. Ora... Prima di pensare che sia una follia, tuffiamoci nella scienza.

Nel nuovo studio, i volontari hanno identificato cubi sepolti nella sabbia con una precisione di circa il 70%, rilevando sottili increspature di pressione causate dallo spostamento dei grani. Il team ha confrontato i risultati umani con un braccio robotico addestrato per lo stesso compito, ma gli esseri umani si sono dimostrati molto più accurati nel distinguere i segnali reali dal rumore.

La ricercatrice Elisabetta Versace afferma che la scoperta sfida il modo in cui comprendiamo la percezione umana. Abilità simili sono note in animali come uccelli costieri e pesci, che rilevano prede o vibrazioni attraverso cambiamenti di pressione nel loro ambiente.

Lo studio appare su IEEE Xplore e segna la prima prova che gli esseri umani possono rilevare forze oltre il tocco diretto, suggerendo che questo "settimo senso" potrebbe essere una capacità evolutiva dormiente, più sottile che in altri animali, e quindi più difficile da rilevare ad occhio nudo.