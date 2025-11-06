Gli scienziati scoprono la ragnatela più grande del mondo in una grotta buia... Ed è molto più grande di un essere umano

HQ

Nelle profondità del confine tra Albania e Grecia, gli scienziati hanno scoperto la più grande ragnatela del mondo, una rete tentacolare e appiccicosa così vasta che potrebbe facilmente intrappolare un essere umano. Nascosta all'interno di una grotta di zolfo nera come la pece, la ragnatela si estende su più di 1.100 piedi quadrati, all'incirca le dimensioni di una piccola casa.

L'inquietante scoperta, pubblicata su Subterranean Biology, rivela che oltre 111.000 ragni di due specie, il ragno domestico (Tegenaria domestica) e il tessitore di lenzuola (Prinerigone vagans), vivono insieme in questo intricato labirinto di seta.

Un ecosistema oscuro di 110.000 ragni

I ricercatori dell'Università ungherese Sapientia della Transilvania descrivono la grotta come un raro caso in cui due specie di ragni coesistono pacificamente, nutrendosi di minuscoli moscerini invece che l'uno dell'altro. La completa assenza di luce, unita all'abbondanza di cibo, ha creato un'alleanza innaturale tra predatori che normalmente sarebbero nemici.

"Questa non è una colonia come le formiche o le api", dice l'aracnologo berlinese Jason Dunlop. "È più simile a un enorme appartamento, migliaia di ragni stipati nello stesso spazio perché c'è molto da mangiare".