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Gli scienziati scoprono un minuscolo polpo blu in profondità sotto le Galápagos

Un minuscolo polpo blu brillante, non più grande di una pallina da golf, è stato ufficialmente classificato dopo essere stato scoperto a quasi 1.800 metri sotto la superficie vicino alle Isole Galápagos.

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Gli scienziati hanno scoperto una minuscola nuova specie di polpo, grande quanto una pallina da golf, a una profondità di 1.800 metri al largo delle Isole Galápagos. La piccola creatura blu brillante è stata avvistata per la prima volta nel 2015, quando è apparsa davanti alla telecamera di un robot subacqueo telecomandato. Ma solo ora la specie è stata ufficialmente classificata.

Il problema originale era che i ricercatori avevano un solo esemplare del polpo con cui lavorare, e quindi non volevano sezionare l'animale. Invece, i ricercatori hanno utilizzato una TAC avanzata per creare modelli 3D dettagliati dei suoi organi interni, senza danneggiarli.

Microeledone galapagensis, il nome del nuovo polpo, è un altro promemoria di quanto poco sappiamo realmente del mare profondo, e i ricercatori ritengono che ci siano probabilmente molte altre specie ancora da scoprire sotto la superficie.

Gli scienziati scoprono un minuscolo polpo blu in profondità sotto le Galápagos

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