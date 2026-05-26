Gli scienziati scoprono un minuscolo polpo blu in profondità sotto le Galápagos
Un minuscolo polpo blu brillante, non più grande di una pallina da golf, è stato ufficialmente classificato dopo essere stato scoperto a quasi 1.800 metri sotto la superficie vicino alle Isole Galápagos.
Gli scienziati hanno scoperto una minuscola nuova specie di polpo, grande quanto una pallina da golf, a una profondità di 1.800 metri al largo delle Isole Galápagos. La piccola creatura blu brillante è stata avvistata per la prima volta nel 2015, quando è apparsa davanti alla telecamera di un robot subacqueo telecomandato. Ma solo ora la specie è stata ufficialmente classificata.
Il problema originale era che i ricercatori avevano un solo esemplare del polpo con cui lavorare, e quindi non volevano sezionare l'animale. Invece, i ricercatori hanno utilizzato una TAC avanzata per creare modelli 3D dettagliati dei suoi organi interni, senza danneggiarli.
Microeledone galapagensis, il nome del nuovo polpo, è un altro promemoria di quanto poco sappiamo realmente del mare profondo, e i ricercatori ritengono che ci siano probabilmente molte altre specie ancora da scoprire sotto la superficie.