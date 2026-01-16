Gli scienziati scoprono un vasto mondo nascosto sotto il ghiaccio dell'Antartide

HQ

Per decenni, la vasta calotta glaciale dell'Antartide ha nascosto ciò che si trova sotto. Ora, gli scienziati hanno prodotto la mappa più dettagliata finora del paesaggio nascosto sotto il ghiaccio, rivelando un mondo sorprendentemente vario di montagne, canyon profondi, ampie valli e migliaia di piccole colline.

Utilizzando dati satellitari ad alta risoluzione e una tecnica che traccia il movimento del ghiaccio sulla superficie, i ricercatori sono riusciti a ricostruire la forma del terreno sottostante, anche in aree mai state rilevate direttamente. Il risultato è il primo quadro completo del terreno subglaciale in tutto il continente.

Questo paesaggio nascosto gioca un ruolo chiave nel comportamento del ghiaccio dell'Antartide mentre il clima si riscalda. Terreni accidentati e irregolari possono rallentare il flusso di ghiaccio verso l'oceano, mentre le aree più lisce gli permettono di muoversi più velocemente. Sapere cosa si cela sotto il ghiaccio aiuta gli scienziati a prevedere meglio quanto rapidamente lo scioglimento del ghiaccio potrebbe far salire il livello globale del mare.

La mappa identificava più di 30.000 colline fino ad allora sconosciute, sottolineando quanto poco si sapesse delle fondamenta dell'Antartide. Il continente, che contiene circa il 70% dell'acqua dolce mondiale congelata in ghiaccio, è più grande dell'Europa e modellato da forze geologiche drammatiche che si estendono a milioni di anni fa. Per riferimento, fino ad ora, parti dell'Antartide sotto il ghiaccio erano meno ben mappate rispetto alla superficie di Marte...

Per approfondire, lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Science.