Gli scienziati sequenziano l'RNA di un mammut di 39.000 anni fa, stabilendo un nuovo record mondiale

Gli scienziati hanno sequenziato l'RNA di un mammut lanoso vissuto 39.000 anni fa, stabilendo un nuovo record per l'RNA più antico mai recuperato. Lo studio, pubblicato su Cell, spinge indietro di ben 25.000 anni il record precedente (detenuto da un cucciolo siberiano di 14.300 anni), aprendo una nuova finestra sulla genetica antica e su come funzionavano le specie estinte.

I ricercatori spiegano che il DNA da solo non può rivelare dettagli sui tessuti o sull'attività genica, rendendo l'RNA un pezzo cruciale del puzzle. Il team ha analizzato campioni di dieci mammut del tardo Pleistocene e un esemplare ha fornito informazioni sufficienti per mappare gli antichi profili trascrizionali. Ora, i risultati mostrano che l'RNA può sopravvivere molto più a lungo di quanto gli scienziati si aspettassero.

Lo studio rivela anche una sorpresa su Yuka, la famosa mummia mammut trovata in Siberia. I marcatori genetici mostrano che Yuka aveva un cromosoma Y, il che significa che l'esemplare era maschio, contraddicendo le precedenti valutazioni anatomiche che suggerivano il contrario. Questa correzione, dicono gli scienziati, evidenzia i limiti delle osservazioni fisiche rispetto alle prove molecolari.