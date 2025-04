Gli scienziati sono finalmente riusciti a filmare un calamaro colossale nel suo ambiente naturale

HQ

Ci sono molte specie di cui sappiamo solo poco. Un esempio è il calamaro colossale, che dopo essere stato scoperto per la prima volta circa 100 anni fa, non è mai stato registrato nel suo ambiente naturale, principalmente perché tende a vivere in parti molto, molto profonde dell'oceano. Ci sono stati filmati di queste creature condivisi in precedenza, ma si è sempre e solo di adulti morenti che sono venuti in superficie e sono stati avvistati vicino alle barche da pesca. Quest'ultimo sviluppo è la prima volta che una delle creature è stata vista nel suo habitat naturale.

Secondo BBC News, il problema principale è che non si tratta di un calamaro colossale adulto, ma piuttosto di un giovane che è lungo solo circa 30 cm. È stata catturata dagli scienziati che gestivano una nave senza nome vicino alle Isole Sandwich nell'Oceano Atlantico meridionale, il tutto a una profondità di circa 600 metri, che equivale a quasi due Torri Eiffel impilate l'una sull'altra.

Il filmato è stato effettivamente catturato a marzo da un team guidato dallUniversity of Essex 'accademico, che ha intrapreso una missione di 35 giorni per trovare e registrare nuova vita acquatica. Anche se il calamaro colossale non è "nuovo", questa è sicuramente un'impresa di cui essere orgogliosi. Dai un'occhiata al filmato qui sotto come da Scientific American.

La prossima sfida sarà quella di trovare e catturare un calamaro colossale adulto nel suo habitat naturale, cosa che penseresti sarebbe più facile che avvistare un giovane, poiché possono crescere fino a sette metri di lunghezza e pesare circa mezza tonnellata.