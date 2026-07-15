Gli scienziati studiano il pericolo dello scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia

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Un gruppo di scienziati è salpato per la Groenlandia per studiare se lo scioglimento dei ghiacciai possa disturbare le correnti atlantiche, secondo Reuters. Un team internazionale di circa 80 esperti e membri dell'equipaggio trascorrerà da cinque a sei settimane per indagare su come i ghiacciai della Groenlandia, che si stanno sciogliendo rapidamente, si stiano riintegrando nell'oceano.



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Il rapporto afferma che la missione è focalizzata su un possibile punto di svolta climatico, poiché i ricercatori vogliono capire se l'acqua dolce della calotta glaciale della Groenlandia possa interferire con il sistema delle correnti atlantiche. Queste correnti aiutano a regolare il clima europeo, quindi una possibile interruzione potrebbe ulteriormente contribuire a condizioni meteorologiche più estreme e all'innalzamento del livello del mare. La spedizione raccoglierà dati rari da sotto il ghiaccio, poiché la nave di ricerca RRS Sir David Attenborough trasporta il sommergibile Boaty McBoatface [sic], capace di immergersi fino a 1.500 metri sotto il mélange del ghiacciaio (un misto di ass), per mappare l'interazione tra ghiaccio, neve e acqua di mare al punto d'incontro tra ghiacciai e oceano.