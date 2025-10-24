Gli scienziati trovano una nuova backdoor per far respirare gli esseri umani: attraverso il sedere

HQ

Questa potrebbe essere una delle pietre miliari più inaspettate della scienza medica, ma i ricercatori hanno testato con successo la ventilazione enterale (un processo che eroga ossigeno attraverso il retto) sugli esseri umani per la prima volta. I risultati? Totalmente sicuro.

Lo studio, pubblicato su Med, conferma che questa cosiddetta tecnica di "respirazione del sedere" non ha causato effetti collaterali gravi tra i 27 volontari maschi sani che hanno partecipato. Invece dell'aria, il team ha utilizzato un liquido chiamato perfluorodecalina.

I partecipanti in realtà non hanno ricevuto ossigeno questa volta (questa era solo una prova di sicurezza), ma il risultato apre la strada a futuri test con perfluorodecalina ossigenata, che potrebbe aiutare i pazienti con insufficienza respiratoria o i neonati che lottano per respirare dopo la nascita.

"La ventilazione enterale non è destinata a sostituire i ventilatori meccanici", ha spiegato il ricercatore capo Takanori Takebe del Cincinnati Children's Hospital e dell'Università di Osaka, "ma a fungere da via di ossigenazione complementare".

L'idea è stata ispirata da alcuni pesci e anfibi che possono assorbire ossigeno attraverso l'intestino quando sono sott'acqua. E sì, prima che me lo chiediate, questa non è la prima volta che vediamo liquidi ossigenati in azione. Ricordate L'abisso (1989). Oppure guarda il video qui sopra.

Il concetto è valso al team di Takebe un premio Ig Nobel nel 2024, un premio ironico assegnato ai risultati scientifici che "fanno ridere, poi pensare". E ora, sembra che la risata potrebbe trasformarsi in un'innovazione salvavita.

Il prossimo? Sperimentazione della tecnica su pazienti con reale distress respiratorio.