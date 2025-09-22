Gli scimpanzé consumano una bottiglia di birra chiara di alcol al giorno

HQ

Gli scimpanzé selvatici consumano circa una bottiglia di birra chiara di alcol al giorno, secondo gli scienziati, mangiando frutta matura. In base alla quantità di frutta che mangiano, gli scimpanzé consumavano circa 2 unità di alcol al giorno in circa 14 g di etanolo.

Aleksey Maro dell'Università della California, Berkeley, ha detto alla BBC che "l'attrazione umana per l'alcol probabilmente è nata da questa eredità alimentare del nostro antenato comune con gli scimpanzé". Sappiamo che gli scimpanzé e altri primati consumano frutta dal suolo della foresta da anni, ma ora possiamo capire quanto zucchero e alcol ne ricavano.

Questo aiuta anche a spiegare perché gli esseri umani hanno un gusto per l'alcol. Potrebbe essere scritto nel nostro codice genetico, risalendo a milioni di anni fa. Come con i nostri sé moderni, a quanto pare gli scimpanzé possono anche usare i frutti caduti o l'alcol al loro interno per creare legami sociali, uscire con i loro simili.

Vale la pena notare che gli scimpanzé non consumavano abbastanza alcol per ubriacarsi, poiché ciò avrebbe diminuito le loro possibilità di sopravvivenza in natura.

