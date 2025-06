Gli Stati Uniti colpiscono gli impianti nucleari iraniani, l'Iran afferma che tutte le opzioni sono aperte per l'autodifesa

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Le tensioni in Medio Oriente hanno raggiunto un punto critico dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei coordinati sui principali siti nucleari iraniani, segnando una drammatica espansione del loro coinvolgimento nella regione.



"Gli eventi di questa mattina sono oltraggiosi e avranno conseguenze eterne", ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "L'Iran si riserva tutte le opzioni per difendere la sua sovranità, i suoi interessi e il suo popolo", ha scritto Araqchi su X.

L'Iran ha condannato l'operazione come una violazione del diritto internazionale e ha segnalato che le risposte militari e diplomatiche rimangono sul tavolo. Gli Stati Uniti, nel frattempo, hanno inquadrato l'offensiva come una mossa decisiva per scoraggiare un'ulteriore escalation in Medio Oriente.