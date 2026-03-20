Gli scontri a Lione portano a un tifoso del Celta de Vigo picchiato e accoltellato

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Nonostante la vittoria nella fase di campionato di Europa League, l'Olympique Lyonnais è stato eliminato dagli ottavi di finale dal Celta de Vigo, perdendo 0-2 in casa, 1-3 complessivo, dopo l'espulsione di Moussa Niakhaté al 19° minuto.

Dopo la partita, scoppiarono scontri tra tifosi spagnoli e francesi nelle strade di Lione, che causarono "danni significativi alle strade", secondo rapporti locali confermati da RMC Sport, inclusi razzi segnalatori sparati a pochi centimetri dalle finestre.

La parte peggiore è stata quando un tifoso del Celta de Vigo è stato aggredito da diverse persone, presumibilmente colpito ripetutamente con un'asse di legno e accoltellato almeno una volta, riportando ferite non mortali a piede e braccio. La percossa ha portato all'arresto di un minorenne e l'indagine continua.