Gli scontri in Sud Sudan bloccano gli aiuti a migliaia di bambini malnutriti

Le ultime notizie sul Sud Sudan . Ora sappiamo che le violenze in corso nello Stato dell'Alto Nilo, in Sud Sudan, hanno bloccato gli aiuti umanitari per oltre 60.000 bambini malnutriti, con forniture nutrizionali essenziali che dovrebbero esaurirsi entro la fine di maggio.

Le agenzie umanitarie hanno sospeso le consegne fluviali a causa dei pesanti scontri e della crescente insicurezza, evitando le aree in cui le forniture immagazzinate rischiano il saccheggio. L'interruzione aggrava una crisi già grave in una delle regioni più vulnerabili del paese.