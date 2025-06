Gli scontri vicino al sito di aiuti di Gaza provocano numerose vittime

HQ

Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco martedì su individui vicino a un centro di distribuzione di cibo a Gaza, provocando almeno 27 morti e decine di feriti durante il conflitto in corso nella regione, hanno detto le autorità sanitarie locali.

L'esercito sostiene che il gruppo ha deviato dai percorsi autorizzati, mentre le agenzie umanitarie riferiscono di un crescente tributo di civili in cerca di assistenza. Questi eventi segnano il proseguimento di intensi scontri che condizionano le operazioni umanitarie. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.