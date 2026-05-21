Gli Skaven finalmente hanno il loro momento sotto i riflettori in Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

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I giochi che ti permettono di giocare nei panni dei piccoli malvagi sono rari, ma se c'è qualche IP che ha un grande potenziale, quello è Warhammer. Infine, sostituiamo gli eroi orgogliosi dei Regni Mortali con alcuni dei suoi villain più bassi, giocando nei panni di un furbo Skaven in Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster.

Il gioco è stato presentato oggi alla presentazione di Warhammer Skulls. Proviene dallo sviluppatore Old Skull Games e dall'editore Dotemu, Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster vede i giocatori incarnare lo Skaven Vihneek incappucciato, che cerca di salire in cima al clan Eshin e di vedere la società dei ratto dall'interno. Il gioco ha ricevuto un breve teaser, con un piccolo assaggio di gameplay, ma quando vediamo un ratto spaccare la testa di un altro con uno scudo, ci viene subito detto cosa ci aspetta. Qualcun altro ha l'atmosfera di Tails of Iron?

"Siamo orgogliosi di annunciare Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, un gioco dedicato agli Skaven, dove puoi essere uno di loro e scoprire il loro mondo dall'interno", ha dichiarato il direttore del gioco Andreas Bonnardel. "Presentare il gioco allo Skulls Showcase, dove potevamo parlare direttamente con la community di Warhammer, è stata una scelta ovvia per noi e per il nostro editore Dotemu. Sappiamo quanto sia ricca e profonda questa lore, e siamo entusiasti di offrire la nostra interpretazione di ciò che rende gli Skaven così iconici. Non vediamo l'ora di sentire cosa ne penserà la comunità. Sì-sì."

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster uscirà nel 2027 per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch 2.