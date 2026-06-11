Gli smartglass sono il nuovo modo di moda per barare agli esami scolastici

HQ

Gli studenti hanno barato agli esami da sempre, e ora la tecnologia sta fornendo loro nuovi strumenti per farlo. Come riportato da Android Police, gli smartglasses sono il modo più recente per barare negli esami.

Un caso che attualmente sta facendo notizia proviene dalla Corea del Sud, poche settimane dopo il lancio degli smartglasses Ray-Ban Meta nella regione. Due studenti sono stati sorpresi a indossare smartglasses con funzionalità di IA dopo aver sostenuto l'esame Test of English for International Communication (TOEIC). Gli studenti colti a barare hanno visto i risultati degli esami invalidati e sono stati banditi dal sostenere l'esame TOEIC per quattro anni.

Non è chiaro come siano stati usati gli smartglasses durante l'esame, ma si ipotizza che sia la fotocamera sia un display in-lens sia degli altoparlanti integrati siano stati usati insieme alla funzione di IA per fornire traduzioni e risposte alle domande.

Dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, il College Board ha vietato l'uso degli smartglasses durante i test SAT (College Ammissions Test) a partire da marzo 2026. E nel Regno Unito, gli smartglasses sono stati messi in evidenza come un modo per gli studenti di barare agli esami.