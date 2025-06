Gli smartphone di Donald Trump sembrano non essere più "made in USA"

HQ

Di recente, Donald Trump ha annunciato che la sua azienda avrebbe sfidato la Silicon Valley lanciando il proprio marchio di smartphone. Il telefono deve essere chiamato T1 Phone da Trump Mobile e mentre fondamentalmente assomiglia a tutti gli altri smartphone sul mercato, il telefono stesso aveva un punto di forza unico su misura per gli americani, vale a dire che era "made in the USA". Per un paese che sta cercando di migliorare ulteriormente la propria produzione e ridurre le importazioni, questo è sembrato un grande colpo per gli elettori di Trump, anche se forse il presidente stava dicendo a qualche torta di maiale...

The Verge riporta ora che l'etichetta "made in the USA" è stata eliminata dal T1, suggerendo che lo smartphone si baserà almeno su alcuni elementi che sono stati importati da altrove. Le specifiche esatte di ciò che potrebbe essere non sono chiare, ma questo avviene anche perché anche alcune specifiche del dispositivo sono in fase di modifica.

Le dimensioni del display sembrano ridursi, da 6,78" a 6,25" e anche la RAM inclusa non è più menzionata nonostante i precedenti riferimenti di 12GB di memoria. Anche la data di uscita del telefono sembra essere in pericolo, dato che il precedente riferimento di settembre è stato ora cambiato in "entro la fine dell'anno".

La Trump Organization non ha commentato questi cambiamenti, ma sembra proprio che stia succedendo qualcosa a Trump Mobile.

