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      Tecnologia

      Gli smartphone sono responsabili del calo dei tassi di natalità, almeno secondo questi studi

      Due nuovi articoli collegano l'adozione degli smartphone al calo dei tassi di natalità negli Stati Uniti e in 128 paesi.

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      Non c'è dubbio che gli smartphone abbiano cambiato le nostre vite. Ma quanto di questo cambiamento è stato negativo e quanto è stato positivo?

      Come riportato dal New York Times e da Digital Trends, gli smartphone sono responsabili del calo dei tassi di natalità negli Stati Uniti e in 128 paesi.

      L'iPhone originale funzionava solo sulla rete di AT&T, e questo ha dato ai ricercatori un esperimento naturale. Le contee con una forte copertura AT&T hanno avuto accesso anticipato agli smartphone, mentre quelle senza copertura per lo più no. Confrontando i dati sulla fertilità tra questi due gruppi, i ricercatori hanno concluso che l'accesso all'iPhone ha causato fino a metà del calo del tasso di natalità negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2011, con l'effetto più forte nella fascia d'età 15-24 anni.

      E il motivo? I ricercatori indicano uno spostamento dalla socializzazione in presenza, un maggiore accesso alla pornografia e una maggiore consapevolezza delle opzioni contraccettive e abortive.

      Uno studio separato ha adottato una visione più ampia. In quello studio, i ricercatori hanno esaminato i dati della Banca Mondiale che coprono 128 paesi e hanno scoperto che i tassi di fertilità tra gli adolescenti sono diminuiti drasticamente una volta che gli smartphone sono diventati mainstream, indipendentemente dalle differenze nei sistemi sanitari, nella religione o nelle condizioni economiche. Negli Stati Uniti, hanno riscontrato che le contee con una copertura più veloce e 4G hanno registrato un calo più marcato nei tassi di natalità tra gli adolescenti.

      Ma, come previsto, non tutti sono convinti, nonostante i risultati di questi due studi. L'economista del Baruch College Theodore Joyce sottolinea che i tassi di natalità tra gli adolescenti erano già in calo prima del 2007, e afferma che l'ipotesi dello smartphone, pur essendo plausibile, rimane ancora non provata.

      Gli smartphone sono responsabili del calo dei tassi di natalità, almeno secondo questi studi

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