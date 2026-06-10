Gli smartphone sono responsabili del calo dei tassi di natalità, almeno secondo questi studi

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Non c'è dubbio che gli smartphone abbiano cambiato le nostre vite. Ma quanto di questo cambiamento è stato negativo e quanto è stato positivo?

Come riportato dal New York Times e da Digital Trends, gli smartphone sono responsabili del calo dei tassi di natalità negli Stati Uniti e in 128 paesi.

L'iPhone originale funzionava solo sulla rete di AT&T, e questo ha dato ai ricercatori un esperimento naturale. Le contee con una forte copertura AT&T hanno avuto accesso anticipato agli smartphone, mentre quelle senza copertura per lo più no. Confrontando i dati sulla fertilità tra questi due gruppi, i ricercatori hanno concluso che l'accesso all'iPhone ha causato fino a metà del calo del tasso di natalità negli Stati Uniti tra il 2007 e il 2011, con l'effetto più forte nella fascia d'età 15-24 anni.

E il motivo? I ricercatori indicano uno spostamento dalla socializzazione in presenza, un maggiore accesso alla pornografia e una maggiore consapevolezza delle opzioni contraccettive e abortive.

Uno studio separato ha adottato una visione più ampia. In quello studio, i ricercatori hanno esaminato i dati della Banca Mondiale che coprono 128 paesi e hanno scoperto che i tassi di fertilità tra gli adolescenti sono diminuiti drasticamente una volta che gli smartphone sono diventati mainstream, indipendentemente dalle differenze nei sistemi sanitari, nella religione o nelle condizioni economiche. Negli Stati Uniti, hanno riscontrato che le contee con una copertura più veloce e 4G hanno registrato un calo più marcato nei tassi di natalità tra gli adolescenti.

Ma, come previsto, non tutti sono convinti, nonostante i risultati di questi due studi. L'economista del Baruch College Theodore Joyce sottolinea che i tassi di natalità tra gli adolescenti erano già in calo prima del 2007, e afferma che l'ipotesi dello smartphone, pur essendo plausibile, rimane ancora non provata.