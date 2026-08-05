Gli spazi per un solo sesso nel Regno Unito saranno organizzati per sesso biologico secondo nuove linee guida ufficiali

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Un nuovo codice pubblicato dalla Equality and Human Rights Commission (EHRC) nel Regno Unito è entrato in vigore, con l'obiettivo di introdurre una linea guida più ferma su come gli spazi monosessuali sono gestiti nel paese.

Secondo BBC News, il codice spiega d'ora in poi che gli spazi per un solo sesso devono essere organizzati per sesso biologico, applicando questo a bagni e spogliatoi, e simili. Le strutture neutre rispetto al genere saranno comunque accessibili alle persone trans, ma il nuovo codice afferma anche che una persona trans dovrà utilizzare lo spazio per un solo sesso in base al proprio sesso biologico quando non sono disponibili strutture neutre rispetto al genere.

Questa nuova linea guida è ora in vigore in Inghilterra, Galles e Scozia, e arriva dopo la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito che "il sesso" è definito dal sesso biologico nella legge sull'uguaglianza, piuttosto che dall'identità di genere scelta da una persona.

Naturalmente, questa mossa ha suscitato critiche da parte degli attivisti per i diritti trans, anche se i gruppi per i diritti basati sul sesso sostengono la chiarezza che essa offre.