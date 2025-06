Gli spettatori hanno "applaudito e saltato fuori dalle loro sedie" alle proiezioni di prova Mortal Kombat 2

HQ

Manca ancora un po' di tempoMortal Kombat 2 all'uscita nelle sale, ma alcuni spettatori hanno già avuto la possibilità di vedere una prima versione del film tramite proiezioni di prova. Secondo Jeremy Slater, scrittore di Mortal Kombat 2, queste proiezioni sono andate molto, molto bene.

Parlando con Comicbook.com, Slater ha confermato di essere stato alle proiezioni di prova e che il pubblico di quelle proiezioni stava amando il film. "Sono così entusiasta che la gente veda il film. È stato fatto per un po'. Abbiamo aspettato la data di uscita giusta e la finestra giusta. Sono stato a quelle proiezioni di prova, che sono piene di fan di Mortal Kombat", ha detto.

"Vederli reagire nel modo in cui ho reagito ad Avengers: Endgame. Stavano applaudendo e saltando fuori dai loro posti. Ogni battuta sta andando a segno e loro la adorano. È uno dei momenti più belli della mia vita. Ecco perché entri in questo business".

A differenza del film Mortal Kombat del 2021, che era disponibile in digitale immediatamente a causa delle restrizioni COVID, il sequel uscirà completamente nelle sale e in IMAX entro la fine dell'anno. Quindi, se si deve credere a Slater, potrebbe essere necessario fare un salto in un cinema il 24 ottobre, in modo da non perdere la gloria e il gore di questo sequel.