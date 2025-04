Gli spin-off regionali di Citadel non avranno ulteriori stagioni, ma saranno invece intrecciati nelle serie principali

HQ

Prime Video enormemente costosa serie d'azione di spionaggio Citadel è stata insolita. Oltre ad essere un po' mediocre e apparentemente non attirare l'attenzione necessaria per garantire un ritorno immediato, la serie ha ottenuto abbastanza rapidamente due produzioni spin-off, entrambe le quali si sono separate dallo show principale inglese avendo invece temi regionali e locali. Citadel: Diana è stato adattato agli spettatori italiani e Citadel: Honey Bunny è stato progettato per i fan indiani, e apparentemente questa peculiare strutturazione del più ampio universo di Citadel non ha funzionato per la piattaforma di streaming di Amazon.

Diciamo questo perché Variety ora nota che né Diana né Honey Bunny avranno una seconda stagione e invece entrambi gli spettacoli saranno intrecciati nella serie principale inglese Citadel quando questa farà il suo grande ritorno.

Per quanto riguarda il ritorno di Citadel, si noti che Prime Video prevede di debuttare nel secondo trimestre del 2026, il che significa che sembra che possiamo aspettarci che Richard Madden e Priyanka Chopra riprendano presto i loro ruoli, e forse anche insieme a Diana di Matilda de Angelis e Honey di Samantha Ruth Prabhu e Bunny di Varun Dhawan.

Sei ancora interessato a più Citadel ?