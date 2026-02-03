Gli spot pubblicitari del Super Bowl ora costano tra 7 e 10 milioni di dollari per 30 secondi

HQ

Ci sono pochi eventi sportivi con così tanti occhi puntati come il Super Bowl. Certo, quest'anno c'è una Coppa del Mondo che probabilmente la supererà di gran lunga, ma la tradizione degli spot per il Super Bowl attira sempre persone che magari non sono nemmeno tifosi NFL nello sport almeno per una sera. Sappiamo che Disclosure Day, Minions 3 di Steven Spielberg, e The Mandalorian e Grogu hanno tutti slot prenotati durante la serie, e probabilmente hanno speso una cifra enorme per questi.

Secondo Variety, NBC cerca da 7 a 10 milioni di dollari per uno slot pubblicitario di 30 secondi. Questo potrebbe spiegare perché alcuni grandi film come Avengers: Doomsday, Spider-Man: Brand New Day e tutto ciò che viene da Netflix, Apple e Amazon stanno saltando completamente la serie.

Con i trailer di YouTube che permettono di vedere gratuitamente un film o una pubblicità, oggi potrebbe essere difficile giustificare una spesa da livello Super Bowl. Tuttavia, finché la tradizione di pubblicità memorabili al Super Bowl rimarrà, la gente si sintonizzerà per vedere cosa succede, anche se oggi si tratta per lo più di spot di cibo e prodotti di celebrità.

