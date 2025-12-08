Gli squig sono tornati nel menuro nelle anteprime domenicali di Warhammer

HQ

Gli squig sono creature piuttosto popolari in Warhammer. Sono fondamentalmente grandi palle rosse con bocche affamate e, anche se nella vita reale non esiteranno a farti a pezzi, offrono design di abbigliamento divertenti e accoglienti.

I calzini squig e la felpa enorme si sono rivelati grandi successi in passato, e così Warhammer li riporta in questa stagione natalizia. Secondo la pagina della Community di Warhammer, saranno in vendita il 13 dicembre, che dovrebbe essere in tempo perché la maggior parte delle regioni li abbia ancora pronti per Natale.

Ci sono anche pantofole squig che puoi prendere quasi come un completo squig quando hai finito gli acquisti di Natale. Altrove nelle anteprime della community vediamo che il romanzo classico Death World uscirà in audiolibro, ma altrove sembra che Warhammer stia calmando le cose a fine anno.

Annuncio pubblicitario: