Gli Stati baltici preparano piani di evacuazione di massa per un possibile attacco russo

Estonia, Lettonia e Lituania coordinano le misure di difesa civile mentre crescono i timori di una possibile offensiva russa.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le nazioni baltiche stanno intensificando i preparativi per potenziali evacuazioni di massa in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza vicino ai loro confini orientali.

Dopo mesi di esercitazioni militari e accordi di cooperazione regionale, Estonia, Lettonia e Lituania stanno ora mappando percorsi, designando rifugi e immagazzinando forniture essenziali in caso di emergenza.

"E' possibile che vedremo un potente esercito lungo i confini dei Paesi Baltici, con l'obiettivo apparente di prendere tutti e tre i paesi in tre giorni o una settimana", ha detto Renatas Pozela, che come capo del servizio antincendio lituano è coinvolto nella pianificazione di emergenza.

I funzionari sottolineano che questi piani sono puramente precauzionali, ma riflettono un profondo disagio per il continuo accumulo militare e le attività informatiche della Russia. Mentre Mosca insiste sul fatto che non rappresenta una minaccia per la NATO, i governi baltici vedono la prontezza come essenziale in un clima in cui l'incertezza è diventata la norma.

Estonia Tallinn 24 febbraio 2025. Il comandante di un gruppo di operazioni speciali con i suoi soldati a una parata militare // Shutterstock

