La Germania si muove per tagliare i pagamenti di Pornhub per proteggere i minori

Le ultime notizie sulla Germania . I cani da guardia dei media tedeschi stanno compiendo un passo importante per limitare l'accesso a Pornhub e ad altre popolari piattaforme per adulti, mirando ai loro flussi di entrate, ai sensi del nuovo Trattato interstatale sulla protezione dei minori nei media (JMStV).

"Solo se i fornitori di pornografia perdono portata e entrate possiamo convincerli a cedere sulla protezione dei media giovanili", ha spiegato Marc Jan Eumann, presidente della Commissione per la protezione dei minori nei media (KJM), giustificando il congelamento finanziario.



I cani da guardia dei media statali hanno preso provvedimenti contro i siti pornografici per cinque anni. In base alle nuove normative, le banche e i fornitori di servizi di pagamento potrebbero essere tenuti a rifiutare tutte le transazioni su questi siti Web, compresi i pagamenti da parte di adulti.

Le autorità di regolamentazione hanno precedentemente bloccato l'accesso a questi siti, ma gli utenti spesso aggirano le restrizioni attraverso domini mirror e altre soluzioni alternative. Concentrando i pagamenti, le autorità sperano di esercitare pressioni laddove le misure precedenti hanno avuto effetti limitati.

L'iniziativa fa parte del Trattato interstatale aggiornato sulla protezione dei minori nei media (JMStV), che entrerà in vigore entro la fine dell'anno e che ha suscitato dibattiti nei parlamenti regionali sull'equilibrio tra protezione dei giovani e libertà di Internet.

Nel frattempo, gli esperti avvertono che l'esposizione alla pornografia online può disturbare i minori più dei contenuti violenti. Il blocco, combinato con le nuove garanzie tecniche, rappresenta l'ultimo tentativo di limitare l'accesso e ridurre l'impatto dei contenuti per adulti sul pubblico giovane.