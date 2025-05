Gli Stati Uniti accolgono i rifugiati bianchi sudafricani tra le critiche globali L'amministrazione Trump dà priorità al reinsediamento degli afrikaner, sollevando interrogativi sui pregiudizi razziali e politici.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che gli Stati Uniti hanno iniziato a reinsediare i sudafricani bianchi, con 59 afrikaner arrivati lunedì negli Stati Uniti con lo status di rifugiato concesso dall'amministrazione Trump. Mentre Washington cita persecuzioni razziali e minacce di sequestro di terre, i critici sostengono che la mossa è politicamente motivata e razzialmente selettiva. I funzionari sudafricani negano le accuse di discriminazione sistematica e affermano che gli Stati Uniti hanno frainteso i loro sforzi di riforma agraria. NEW YORK, NEW YORK USA - 19 aprile 2025: Persone in marcia a una manifestazione contro le azioni dell'amministrazione Trump in materia di immigrazione, diritti civili e ambiente a Midtown Manhattan // Shutterstock