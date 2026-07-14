Gli Stati Uniti affrontano un grande focolaio di ciclosporiasi in Michigan, che ora potrebbe raggiungere la California

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Un virus che causa una "diarrea esplosiva" sta colpendo duramente negli Stati Uniti poiché è scoppiato in Michigan, ma ora potrebbe diffondersi in California. I funzionari sanitari parlano di un grande focolaio di ciclosporiasi e indicano le verdure a foglia verde come possibile fonte sospettata. Il Michigan rappresenta già più di 2.600 casi, secondo The Guardian, mentre il CDC ne ha confermati centinaia in "decine di stati". Finora non è stato identificato alcun coltivatore o fornitore specifico di lattuga e insalata come fonte reale della malattia.

Il parassita è difficile da rintracciare poiché i sintomi possono comparire anche settimane dopo l'infezione originale. Cyclospora può causare diarrea idrica prolungata, appetito e perdita di peso, mentre la sua lunga incubazione e i ritardi nella segnalazione rendono difficile per i pazienti ricordare cosa hanno mangiato o dove hanno preso cibo.

Gli esperti di sanità pubblica avvertono che i tagli ai finanziamenti potrebbero rendere ancora più complicato il monitoraggio delle epidemie. In effetti, questa situazione arriva dopo tagli ai dipartimenti sanitari statali e locali. Anche il programma di monitoraggio di FoodNet è stato ristretto, mentre la sorveglianza continua con FDA, CDC e partner locali che continuano a indagare.

NBC, invece, riporta che alcuni medici stanno già raccomandando maggiore cautela con i prodotti freschi mentre le indagini sono in corso. Uno specialista in malattie infettive di San Diego consigliò di evitare temporaneamente i prodotti freschi, anche se lavati, man mano che i casi arrivano in California. Tuttavia, le indicazioni in Michigan si concentrano sul lavare o cuocere accuratamente le verdure a rischio più alto e sulla scelta di verdure intere rispetto a quelle in busta